Mi fa molto piacere per te, lo hai ampiamente meritato
Trovarsi in vetrina alla City Lights di San Francisco, beh… (piccolo stupido vanto)
martedì, 24 Novembre 2026
Ok, ok, una cosa piuttosto infantile, certo. Però… Insomma, un amico mi manda una foto del City Lights Book Store, la libreria di San Francisco. Non è un posto qualunque, anche se il mito, la leggenda, che palle, eh! Però io mi ricordo che c’ero stato, in una vita precedente, e che, passando da San Francisco mi era sembrato obbligatorio il pellegrinaggio… e insomma, era il posto di Ferlinghetti, ci passavano Corso, Dylan e tutti quegli squinternati. Vabbé.
Fico, gli dico. Guarda meglio, dice lui. E in effetti guardo meglio e… vabbé in vetrina c’è una copia di Broken truths (Le verità spezzate. potete guardare qui). Niente, tutto qui, non si vince niente. Una piccola gioia, ecco. Ok, ok, la pianto…
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Massimo Camiciottoli
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