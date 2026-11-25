Niente scalda il cuore come le grandi tradizioni italiane. Il panettone, la festa del patrono, la pastasciutta. E il condono edilizio. Riempie di gioia, quindi, la notizia che tra i millemila emendamenti alla manovra dei puffi che la banda Meloni sta faticosamente imbastendo, ne spuntino alcuni che promettono nuove sanatorie, anzi no: una sanatoria sulle vecchie sanatorie, un po’ come dire i condoni dei condoni dei condoni di quel che non si è riusciti a condonare.

Non staremo qui a cogliere fior da fiore, tra chi propone la sanatoria per piccoli interventi, chi vuole quella per i lavori senza autorizzazione sismica, chi quella per irregolarità minori, chi vuole riaprire il condono del 2003 in Campania, che una legge regionale aveva stoppato, ma che si pensa oggi di estendere a tutto il Paese. Come per ogni merce, ci sono infiniti tipi e varianti, per tutti i gusti, insomma: il condono coi canditi, senza canditi, con l’uvetta, con la scorza d’arancia e al rhum.

Il disegno più notevole e ambizioso, va detto, viene da Salvini Matteo, un tipo eclettico e multitasking che di mestiere fa il ministro delle Infrastrutture, il vicepresidente del Consiglio e il capo della Lega, tutto questo quando riesce a staccarsi dai social (fanno una legge per toglierli ai ragazzini, ma ai ministri nessuno ci pensa?).

Si sa che Salvini è come la Barbie, sa cambiare pelle e ruolo alla bisogna, per la gioia dei collezionisti: Salvini-pieni-poteri ci fece sognare, ma poi l’insuccesso gli diede alla testa (sempre grazie, Flaiano), e venne Salvini-ponte-sullo-Stretto, ed ecco oggi, in vista del Natale, e soprattutto delle elezioni, Salvini-condona-tutto. Non lasciatevelo scappare.

L’idea del nostro Salvini-Barbie è abbastanza semplice e stupisce che nessuno ci abbia pensato prima (che so, Salvini). Cioè costringere tutti gli uffici comunali del regno al silenzio-assenso in un periodo di sei mesi. Vale a dire che tu fai il tuo abuso, poi chiedi il condono e ti metti sulla riva del fiume, e se non passa un no secco entro sei mesi, bon, sei condonato. Fin qui saremmo nella lisergica normalità italiana. Per passare direttamente al Fentanyl manca un dettaglio: questo meccanismo dovrebbe riguardare tutte le pratiche di condono giacenti e inevase dal 1985 a oggi, cioè – mi spiace essere io a dirvelo – esistono pratiche di condono edilizio da quando Madonna andava in classifica con Like a virgin e al governo c’era Bettino, quarantuno (41) anni fa. Poi vennero altri condoni edilizi: nel 1994 (Silvio) e nel 2003 (sempre Silvio). Fa un totale di oltre quattro milioni di pratiche inevase, e l’idea che si possa smaltire un lavoro di quarant’anni in sei mesi possono avercela solo due persone: un matto completo e Matteo Salvini.

Secondo le stime più ottimistiche, da questa cornucopia di condoni, se approvati in massa, potrebbero venir fuori oltre venti miliardi, ma naturalmente siamo nel campo della fantascienza. Perché (per esempio) non è detto che tutte le pratiche abbiano la documentazione in regola (anzi!), e soprattutto perché i condoni edilizi hanno sempre generato meno della metà del gettito previsto, oltre a costosissimi lavori di urbanizzazione e adeguamento (pagati da tutti noi). Insomma, a proposito di tradizioni, Salvini-Barbie mantiene le sue, facendosi ferreo paladino di cose che non si realizzeranno mai, tipo il condono dei condoni che si è messo in testa adesso, o il ponte sullo Stretto di cui – forse per carità di patria o perché arrivano le inchieste – non si parla più.