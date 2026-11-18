“Fantozzi, anche poeta!”, esclama la signorina Silvani, e allo stesso modo mezza Italia, quella che ha aperto almeno un libro o che è andata a scuola, ha esclamato all’unisono: “La Russa, anche storico!”. Eh, sì, perché la lezione di storia & democrazia che il Presidente del Senato ha tenuto ad alcuni malcapitati studenti in un’aula consigliare di Palazzo Marino a Milano (en passant: città Medaglia d’oro della Resistenza) non era esattamente figlia di passione democratica, ma piuttosto una distorsione arruffata e dilettantesca per giustificare il regime fascista. “E’ il popolo che ha voluto il fascismo” resterà, spero, tra le frasi celebri del La Russa, pronunciata da Presidente del Senato, seconda carica della Repubblica, e buon per lui, perché a pronunciarla da studente, quella frase lì, si prende tre sul registro e si fila al proprio posto.

Uno potrebbe anche pensare che nella foga dell’argomentazione, al La Russa sia slittata la frizione, ma sarebbe un pensiero un po’ fesso, visto che il nostro è recidivo. Il busto del Duce in casa già sarebbe più di un indizio, ma aggiungiamoci i deliri su via Rasella, quando sempre lui – Ignazio Benito Maria La Russa – disse che l’attentato romano alle SS del terzo battaglione del Polizeiregiment, destinato alla repressione feroce di Alleati e partigiani, aveva colpito “una banda musicale di pensionati”. Ne discese la rappresaglia delle Fosse Ardeatine, quell’eccidio spaventoso che viene sì ricordato ogni anno anche dai capataz di Fratelli d’Italia, ma stando ben attenti ad attribuirne la responsabilità soltanto ai nazisti, tacendo del ruolo del fascismo, che distratti.

Il problema non è La Russa, ovvio – anche se resta un bel problema avere un presidente del Senato indegno del ruolo – ma il generale atteggiamento della destra post-missina nel confronti della Storia, e segnatamente di quel pezzo insanguinato di storia nazionale che Fratelli d’Italia si ostina a considerare come parte delle sue radici (vedi fiamma nel simbolo). Con qualche variante tattica, anche, perché pare che dopo l’emersione del fanfarone Vannacci, la destra meloniana torni alla riscossa nostalgica in orbace, cercando forse di recuperare quei pagliacci un po’ patetici che fanno il saluto romano e vanno in pellegrinaggio a Predappio. La cosa esisteva in tempi non sospetti, comunque, e non è mai scemata, basti pensare che un attuale ministro, Francesco Lollobrigida detto Lollo, inaugurò il mausoleo del Generale Graziani, criminale di guerra, torturatore e boia, dicendo che Graziani “è sempre stato un nostro punto di riferimento”. Correva il 2012, cioè quasi vent’anni dalla famosa svolta di Fiuggi, quella che doveva rendere presentabili gli ex-fascisti, tu pensa. Non diremo qui la banalità che tre indizi fanno una prova, ma trenta, uno comincia a turbarsi, e trecento indizi sono un po’ troppi per perdonare. Al di là delle ricostruzioni storiche, poi, resta la triste attualità, fatta di opere, fatti, decisioni, che denunciano un rapporto conflittuale con la storia del Paese. Come quella del ministro dell’Istruzione (e del Merito, questa fa sempre ridere) Valditara, che chiede il ritiro dalle scuole di un libro di testo, perché non gradisce quel che c’è scritto, cioè che l’attuale governo non riesce a staccarsi da quella sua storia di sangue e di morti che fu il fascismo. Divertente: per dire che non sei fascista invochi un provvedimento fascista come l’indice dei libri proibiti. Per essere un genio, diciamo, doveva essere tutto diverso.