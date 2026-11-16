Il Biondo e Quello con la cravatta. “la catena del freddo”, un nuovo racconto dei miei due killer (più stagista) nella nuova antologia Sellerio, “Italia in giallo”. Come al solito, commenti e recensioni qui sotto. Buona lettura
Ci sono varie cose fastidiose quando ammazzate la gente per lavoro, e una di queste è che vi scompaia un cadavere. “Niente cadavere, niente saldo”, dice sconsolato il Biondo, e Quello con la cravatta annuisce. Ecco, esce in questi giorni un nuovo racconto con i miei due killer. Si intitola “La catena del freddo” e sta in questa bella antologia Sellerio, dove i killer sono in buona compagnia di altri autori della scuderia.
Sulle difficoltà, le gioie e la complicazioni di scrivere un racconto avevo già detto qui, e non voglio ripetermi, ma insomma, un po’ si ride, un po’ ci si preoccupa (provate voi a perdere un morto!) e un po’ ci si guarda intorno, perché, lo sapete, un noir è sempre una buona scusa per parlare di noi e dei posti dove viviamo. Insomma, non la faccio lunga. Leggete e divertitevi.
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