Ibridi e strabici. Dagli Usa a Israele: guerre cognitive invisibili a Crosetto

Come si è già detto in questa piccola rubrica, la guerra ibrida va molto di moda, e, nella moda, c’è un’altra moda: chiamarla “guerra cognitiva”, che – qualunque cosa voglia dire – è un bel nome. A lanciare l’allarme accorato, un giorno sì e l’altro pure, è il ministro della difesa Crosetto che, se riuscisse a combattere la guerra ibrida a forza di interviste, avrebbe già trionfato da tempo, guadagnandosi un monumento equestre. Sia chiaro che non si vuole minimizzare il problema, che esiste ed è abbastanza visibile a tutti (dalla propaganda, ai frigoriferi, agli aeroplani), piuttosto tracciarne confini e dimensioni. Ci dice Crosetto nella sua millemillesima intervista (questa volta al Corriere) che “Alcune organizzazioni hanno la capacità, con l’uso dei social, di indirizzare le persone a comprare un oggetto o a fare un viaggio, ma anche a odiare la società in cui vivono e i valori della democrazia”. E in un’altra, poche settimane fa, definiva “strumenti non convenzionali di guerra ibrida” social come Tik Tok o Youtube.

Forse non si rende conto, Crosetto, di aver descritto alla perfezione ciò che dal dopoguerra – quindi anche prima dei social – fanno gli Stati Uniti in Italia e in Europa. Come diceva Wim Wenders, “Ci hanno colonizzato l’inconscio”, e gli esempi sono migliaia. Sceglierei, visto che siamo a novembre, l’esempio del mito di Babbo Natale, “inventato” (si intende: standardizzato, codificato, globalizzato) dalla Coca Cola all’inizio degli anni Trenta. Una forma di imperialismo culturale che un tempo si chiamava Soft power, ma che con i criteri crosettiani di oggi potremmo definire, appunto, “guerra ibrida”.Sempre dal ministro della Difesa, apprendiamo che a combatterci sui social sono russi e cinesi (con una spruzzata di Iran). Purtroppo, nemmeno un cenno – neanche uno, neanche piccolo, neanche en passant – su un’importante inchiesta ripresa, controllata e verificata nelle ultime settimane da prestigiose testate (Le Monde, per dirne una, non un hacker di Vladivostok). Si tratta di una ricerca poderosa e documentata, firmata da due ricercatori indipendenti, Marc Owen Jones e Sohan Dsouza, si intitolata “Manufacturing the ‘Great Replacement'” e ha rivelato un’operazione di influenza digitale occulta durata tre anni (tra il 2023 e il 2026, e continua). Una campagna martellante di inserzioni, post, meme, annunci, fake news, influenze varie sui social, organizzata e capillare. Obiettivo: diffondere in Europa un astioso sentimento di anti-arabismo e anti-islamismo, di odio per gli immigrati, con punte di particolare traffico prima delle elezioni (in Uk, in Germania, per le Europee, e particolari pressioni su Francia e Italia). Una vera, intensa, costosissima e micidiale azione di guerra ibrida. Vera. Certificata. Ideologica. Capace di orientare le opinioni pubbliche europee, con risultati che si vedono: la saldatura tra le destre e il razzismo islamofobo. Molti fili dell’inchiesta portano a Israele, che già spende milioni per assumere influencer che dicano come si sta bene a Gaza e quanto è buono e “morale” (!) il suo esercito genocida. Si sospetta la complicità di molti player del settore social (i soliti, da Meta in giù) che non rivelano chi paga le inserzioni, agevolando di fatto un’operazione accertata e documentata di guerra ibrida capace, alla lunga, di minare le nostre democrazie, e proveniente non solo da Mosca o da Pechino, come Crosetto vorrebbe farci credere, ma anche e soprattutto da nostri “alleati”, che preferiamo non disturbare.