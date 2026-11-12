Andropov e gli altri. Dai perfidi hacker ci difenderanno

Seimila scuole minacciate di bombe? Ma stiamo scherzando? Niente dietrologie, gente, nessun lavoro sporco, nessuna false flag dei servizi deviati, non scherziamo: i nostri servizi non troverebbero l’indirizzo mail di seimila segreterie scolastiche nemmeno in due anni di applicazione e duro lavoro. Bisogna guardare altrove.

Tutte le piste portano ai russi, ovvio. Intanto il nome del mittente: Mikhail Andropov, è chiaro che non è nato a Bergamo, no? Così come è chiaro che il Misoginistan, di cui questo Andropov sarebbe il leader, è una specie di nome d’arte, ma comunque dalle parti di San Pietroburgo, in periferia. E poi c’è il testo, veramente spaventoso: “Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta”. Testuale. Già ci vediamo migliaia di studenti terrorizzati: “Nooooo!”. “Cosa?”. “Ho lasciato il controller della Playstation in classe, nello zainetto!”. Vere tragedie.

La mail dice anche “Finiremo i sopravvissuti a coltellate”, ed è questo che ci costringe a prendere sul serio la minaccia, anche se si sa che grazie a un decreto del governo Meloni nessuno può portare a scuola un coltello, li riconosceremmo subito. Dilettanti.

Tranquilli, le indagini sono in corso. Per ora si raccolgono testimonianze: “Io avevo fisica, che culo!”, hanno detto circa undicimila ragazzi. Si segue la pista dell’ora fisica, ma nulla è lasciato al caso. “Io avevo la verifica di matematica” (quattromiladuecento studenti), invece, è considerata una falsa pista. Anche il ministro Crosetto sospetta dei russi, ma non esclude i cinesi, gli iraniani, la Corea del Nord e il nipote Gino, uno che la fisica proprio non gli entra in testa e ha la media del due.

Una cosa è certa: non ci faremo intimidire! Anche se si tratta di un episodio di guerra ibrida, anche se, come ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo dovremmo assumere degli hacker per difenderci dalle minacce degli hacker. Ma il problema, ha detto (giuro che l’ha detto davvero), è che non possiamo pagarli abbastanza, e mettere sotto contratto degli hacker sottopagati è rischioso: c’è il pericolo che spediscano mail di minaccia e allarme bomba per evacuare i loro stessi posti di lavoro. Purtroppo hacker non scaccia hacker. Non se ne esce.

Una cosa possiamo farla, però, prevenire. E se colpissero i phon? Vi immaginate milioni di asciugacapelli che sputano aria fredda? E se colpissero i tapis roulant delle palestre? Chi pagherebbe poi tutte quelle ingessature?

Per fortuna per difenderci da questo maledetto Mikhail Andropov compriamo venti miliardi di F-35, aerei speciali, capaci di distruggere una mail in qualunque momento, ed efficacissimi contro i guerriglieri del Misoginistan che finiscono a coltellate tutta la terza C. Per prudenza compriamo anche otto miliardi di carri armati dalla Germania, casomai qualche mail sfuggisse ai caccia.

Eppure, ce lo dicono da anni che siamo in grave pericolo! L’Unione Europea aveva pure diffuso un appello a dotarsi di radiolina a manovella, cerotti e nove litri di acqua minerale. Poi, siccome non ci convincevamo proprio ad essere contenti di spendere ottocento miliardi in armi, hanno cominciato a scriverlo tutti i giorni, che siamo in pericolo. Poi i frigoriferi, poi gli aerei, e ora le scuole. Date retta, basta con quei lussi occidentali come scuola e sanità! Compriamo armi. E’ il Misoginistan che ce lo chiede!