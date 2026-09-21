Questa famosa faccenda della satira, il Premio Forte dei Marmi, e un discorsetto che non farò. Insomma grazie grazie

Bene. Ho vinto il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, che è un premio molto prestigioso, e sono contento. Me lo hanno dato per Omicidi Srl, il romanzo (Sellerio) uscito quest’anno, che sì, è vero, contiene della satira, quindi grazie grazie: anche se sono sempre molto imbarazzato in queste situazioni, e ogni volta che qualcuno mi dà un premio penso a un caso di omonimia, non posso negare che mi fa piacere.

Lo avevo già vinto – lo stesso premio – nel 2000, per la radio, la trasmissione Piovono Pietre a Radio Popolare (di cui feci indegnamente anche il direttore dei programmi). Quindi confido che tra 26 anni me lo daranno di nuovo, magari, che ne so, per la scultura.

Quando me lo diedero l’altra volta, mi chiesero di fare un discorsetto e io mi ero preparato una cosa breve, un po’ satirica, però prima di me, proprio prima, premiarono un signore turco, un disegnatore, credo, che si era fatto anni e anni di galera, per la sua satira, e allora io mi sentii un coglione e non feci nessun discorsetto (il che mi fece sembrare ancor più coglione, temo).

Quest’anno il discorsetto non me l’hanno chiesto (grazie anche di questo, amici), e certo non lo farò qui, che sarebbe solo una letterina di ringraziamento. Però ci tengo a dire che, anche se maneggio la satira da tempi immemorabili (gli anni di Cuore, per dire, ma qualcosa anche prima, e parecchio anche dopo), non saprei darne una definizione, e nemmeno scegliere tra le millemila definizioni precise, divertenti, fulminanti che si trovano in giro. Diciamo che in questi tempi mi sembra una lente necessaria ad accorgerci dell’assurdo che ci circonda, e che nemmeno vediamo più. Una specie di gioco di ottici, e anche una lingua, un codice, un modo di difenderci. E di attaccare.

Grazie ancora.