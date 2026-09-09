Francia, Spagna, i killer, l’agenda dei prossimi incontri e persino un premio

Va bene, settembre è un po’ l’inizio dell’anno. Faccio il riassunto. Omicidi Srl, i due killer, procedono con il loro viaggio (ancora sto in giro con le presentazioni, ma giuro che smetto). Intanto, nell’estate, è uscito il tascabile francese di Follia Maggiore (che si intitola La nonchalance du mal, per l’Editions de l’Aube – collana Mikros Noir, con la solita ottima traduzione di Paolo Bellomo). Poi è uscito Le verità spezzate in Spagna (grazie a Altamarea e a M. Guillén Calderòn, che ha tradotto).

Chiudo la stagione dei killer, anche se ci saranno altri incontri qui e là, con il Festival della Comunicazione di Camogli, dove sabato 12 settembre, alle 18.30 farò una chiacchierata con l’amico Severino Salvemini, sul libro e, come capita sempre, su tutto il resto.

Poi a Pordenonelegge, domenica 20, alle 16.30 (Auditorium della Regione), con Oscar D’Agostino.

Sabato 19 settembre, invece, colpo di scena. Temo di aver vinto il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, nella sezione libri, sempre grazie ai killer. Sono molto contento, per vari motivi, che forse poi dirò meglio, quando sarà il momento