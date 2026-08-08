Una società senza classi e i baci di Lili Brik. Parco Lambro, 1976. Piccolo memoir su quanto eravamo scemi e meravigliosi
sabato, 8 Agosto 2026
Il Fatto mi ha chiesto un raccontino su una mia “prima volta”. Beh… Fu meraviglioso e non ci ho capito un cazzo. Lo metto qui. Buona lettura
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